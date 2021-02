Imprese: Unicredit con Anteo Società Cooperativa per rilancio centri assistenziali del disagio mentale in Puglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unicredit ha scelto di sostenere Anteo Società Cooperativa Sociale di Biella definendo un’operazione di finanziamento, assistito da Garanzia Italia di Sace, da 4,6 milioni di euro. Stando al relativo comunicato stampa, il finanziamento consentirà alla società di far fronte alle sue esigenze di liquidità e ottimizzare l'erogazione dei servizi di assistenza a persone affette da disturbi mentali all'interno delle comunità terapeutiche gestite nei comuni di Foggia, Anzano di Puglia, Panni, Deliceto, Troia. Con questa iniziativa, prosegue la nota, si può dare continuità a un servizio necessario che raggiunge circa 50 persone affette da disturbi mentali e 50 famigliari che riducono il carico assistenziale, preservando il posto di lavoro a 65 dipendenti: inoltre, avvia una fase di rilancio nella gestione dei centri con l’individuazione di nuove metodologie terapeutiche innovative volte alla maggiore integrazione delle famiglie e comunità di riferimento e all’introduzione della figura del tutor, responsabile della presa in carico del paziente e della definizione del piano terapeutico condiviso con la famiglia. (segue) (Com)