Imprese: Unicredit con Anteo Società Cooperativa per rilancio centri assistenziali del disagio mentale in Puglia (2)

L'iniziativa, prosegue la nota, si inserisce all'interno dell'offerta di Impact Financing di Unicredit Social Impact Banking, che sostiene tutte le imprese profit e non profit con evidenti intenti sociali addizionali e misurabili, nei settori della sanità e assistenza sociale, educazione e formazione, recupero delle periferie e beni o aree restituite al territorio, alloggio sociale e tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, del turismo e dell'agricoltura sociale e a tutto ciò che favorisca l'inserimento lavorativo di categorie svantaggiate. L'offerta propone finanziamenti agevolati e la possibilità per le imprese eleggibili di beneficiare di un "pay for success" al raggiungimento dei risultati sociali dichiarati e di ricevere l'accompagnamento a cura dei volontari di Unigens. "Queste risorse permetteranno di sviluppare servizi di assistenza a persone affette da disturbi psichiatrici all'interno delle comunità terapeutiche che gestiamo in vari comuni della Puglia, nonché di far fronte alle complessità derivanti dalla pandemia, proseguendo negli investimenti in un settore strategico per il nostro paese", ha commentato Matteo Tempia Valenta, amministratore delegato di Anteo Impresa Sociale. "Il nostro programma Social lmpact Banking è stato studiato appositamente per supportare quelle realtà del territorio che generano un impatto sociale positivo per la comunità, rispondendo a bisogni sociali concreti: desideriamo dare il nostro sostegno agli imprenditori e a quei soggetti del terzo settore che contribuiscono alla crescita economica e garantiscono il welfare del nostro paese", ha concluso Fabrizio Simonini, regional manager Nord Ovest di Unicredit.