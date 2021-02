Governo: Carfagna, da Draghi visione per il Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Mario Draghi "offre una visione all'Italia e in particolare al Sud: aumento dell’occupazione, soprattutto femminile, crescita degli investimenti, lotta a declino demografico e spopolamento aree interne. Guardiamo ai giovani: per loro, con loro, rimettiamo in piedi il Paese". Lo scrive la ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, commentando le comunicazioni in Senato del premier. (Rin)