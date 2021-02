Abruzzo: per Confindustria in provincia dell’Aquila ripresa solo a metà 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel primo trimestre dell'anno i consumi saranno ancora frenati dal peggioramento delle attese, che spinge buona parte delle famiglie a risparmiare a scopo precauzionale. Gli acquisti sono ostacolati dalle norme anti-Covid e tutto ciò frenerà il Pil. La ripresa, in provincia dell'Aquila, sulla scorta delle previsioni nazionali, si avrà solo dal terzo trimestre 2021". E' quanto si evince dai dati elaborati da Confindustria L'Aquila Abruzzo Interno sull'Indagine congiunturale di gennaio 2021 condotta dal Centro studi di Confindustria. "Se la vaccinazione sarà efficace e rapida, un conseguente allentamento delle restrizioni anti-pandemia rilancerebbe anche la fiducia e, quindi, la domanda, liberando per i consumi le risorse accumulate in questi mesi col risparmio forzato", dichiara Riccardo Podda, presidente di Confindustria L'Aquila Abruzzo Interno, "la flessione stimata per fine 2020 e la debolezza attuale fanno già rivedere al ribasso la crescita complessiva attesa per quest'anno". A entrare nel dettaglio dell'Indagine congiunturale è il direttore Francesco De Bartolomeis: "La flessione dell'attività nei servizi è rimasta profonda a fine 2020, a causa della riduzione degli ordini, legata alle misure di contenimento della pandemia. Nell'industria, invece, in provincia dell'Aquila viene rilevato un miglioramento dell'attività a dicembre: fino a novembre la produzione si era mantenuta, dopo una certa oscillazione, sui livelli di settembre. Si registrano anche un aumento del debito e una diminuzione degli investimenti. A novembre i prestiti alle imprese sono arrivati al +8,1 per cento annuo: tuttavia, la domanda "emergenziale" rimane limitata a finanziare il capitale circolante, quindi l'operatività aziendale e non i nuovi investimenti, secondo le stime della Banca d'Italia. E le prospettive per il 2021 restano fosche". (segue) (Gru)