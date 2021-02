Sardegna: auto contro furgone sulla statale 131 "Carlo Felice", muore un 77enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' un 77enne, carabiniere in pensione, la vittima di un incidente stradale verificatosi questa mattina lungo la statale 131 "Carlo Felice" all'altezza di Paulilatino. Domenico Murruzzu, questo il nome dell'uomo deceduto, con la sua auto ha violentemente tamponato un furgone fermo sul lato della caarreggiata. Lo schianto è stato violentissimo. Il 77enne stava percorrendo con la sua auto, una Dacia, la statale 131 in direzione Sassari: il furgone, invece, si trovava fermo sul ciglio della strada e, in seguito all'urto, è andato a finire contro un camion che lo precedeva, anch'esso fermo. Il 77enne è morto sul colpo: l'équipe medica del 118 arrivata sul posto, non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Oristano e la Polizia stradale che ha eseguito i rilievi di rito e che dovrà risalire ad eventuali responsabilità. (Rsc)