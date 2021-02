Covid: Mancini (Lega), riapertura centri estetici e toelettature animali in zona rossa per Umbria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mancini ha dunque afferma di ritenere “opportuno che la Regione Umbria, in considerazione dell’insensatezza di quanto disposto nel Decreto ministeriale vigente, intervenga al fine di consentire la riapertura di queste attività. I professionisti di questi settori peraltro, come anche i parrucchieri che restano aperti, operano in condizioni di totale sicurezza, indossano tutti i dispositivi di protezione e in questi mesi hanno anche riadattato i loro saloni, investendo consistenti cifre, così da rispettare tutte le norme anti-contagio. Per evitare assembramenti, inoltre, gli appuntamenti vengono diluiti nell’arco della giornata in maniera tale da evitare persone in attesa". Infine l'esponente regionale umbro della Lega ha concluso il suo intervento ed ha affermato: "Peraltro, per quanto riguarda il caso specifico dei toelettatori, vale la pena ricordare che il loro lavoro non prevede alcun contatto diretto con le persone, ma con gli animali, scongiurando così ogni possibilità di contagio. La Regione Umbria sta già predisponendo ristori per i settori danneggiati dalla crisi economica conseguente la pandemia, ma è anche doveroso che si intervenga nelle sedi opportune, come la Conferenza Stato-Regioni, affinché si impegni il nuovo Governo a fare finalmente chiarezza e giustizia”. (Ren)