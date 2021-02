Emilia Romagna: Colla, un piano per la riconversione di 70 lavoratori della Demm (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale Vincenzo Colla ha spiegato: “Proprio partendo da questi presupposti di rilancio in grado di inserire pienamente l’azienda nelle filiere è stato predisposto un insieme di azioni formative particolarmente articolato, su diverse annualità, che pone al primo posto l’acquisizione di competenze tecniche e di conoscenze del contesto lavorativo adeguate. Un pianorivolto quindi alla riconversione e all’addestramento del personale che è stato per lungo tempo in cassa integrazione". Colla infine ha concluso: "L’intervento formativo, supportato anche dalla Regione, è fondamentale per dare forza all’impegno e alla effettiva realizzazione di un piano di rilancio della storica azienda, che sostenga l’investimento innovativo di processo, usando la forza commerciale del gruppo per incrementare i volumi, e garantisca la massima occupazione nell’Appennino bolognese”. (Ren)