Napoli: sequestrate 500 tonnellate di rifiuti speciali al porto

- I militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Napoli hanno sequestrato all'interno del porto 500 tonnellate di rifiuti speciali stoccati senza alcuna autorizzazione. Il sito di stoccaggio illegale si trovava nel più ampio contesto della concessione demaniale di una società amministrata da un 68enne puteolano. Nel corso dell'ispezione i finanzieri hanno rinvenuto tra l'altro, cinque container contenenti rifiuti speciali e non: materiali ferrosi e in legno, lattine di vernice ancora piene, una betoniera, una gru mobile per sollevamento, due automezzi e numerosi motori per camion. Inoltre, all'interno di cassoni e autocarri erano stivati pneumatici usati, materiali ferrosi, tegole e scarti di lavorazione di varia natura. Al termine l'intera area è stata sottoposta a sequestro e il responsabile è stato denunciato all'Autorità giudiziaria per attività di gestione, deposito e stoccaggio di rifiuti senza le previste autorizzazioni.(Ren)