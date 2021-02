Napoli: Lettieri, città senza controllo, Bassolino competente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La città è abbandonata, non è controllata e non c'è sicurezza. Per troppi anni c'è stato lassismo ed è stato concesso di fare tutto, soprattutto in periferia. Questa è una città che ha bisogno di un progetto per 30 anni con scuole, famiglie e bambini. Solo così avremo una Napoli Europea". Lo ha dichiarato Gianni Lettieri intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. L'ex candidato sindaco di Napoli ha aggiunto: "Ho nel cuore la mia città, sono cresciuto in un quartiere popolare. Bassolino è uno che ha competenza rispetto a ciò che bisogna fare e lui lo ha già fatto. Ha un problema serio perché appare un ritorno al passato ma è una persona autorevole. È anche positivo che molti componenti della società civile si stiano proponendo. Io sono a disposizione per dare un contributo. Siamo abituati a vivere una vita al di sotto delle nostre possibilità qui a Napoli". (Ren)