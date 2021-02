Imprese: Cdp e comune Scandicci per la riqualificazione del Palazzo delle Finanze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cassa depositi e prestiti e comune di Scandicci hanno siglato la convenzione urbanistica per la riqualificazione del Palazzo delle Finanze di Scandicci e la realizzazione delle opere previste dal progetto nelle aree esterne. Stando al relativo comunicato stampa, con un investimento di circa 28,5 milioni di euro Cdp trasformerà il complesso immobiliare nel nuovo stabilimento produttivo di Yves Saint Laurent con annessi uffici: l’obiettivo è creare un nuovo centro di eccellenza che si occupi della ricerca, dello sviluppo e della produzione di accessori nel settore dei beni di lusso e moda, nonché della formazione di nuovi professionisti. Sono infatti stimate circa 300 nuove assunzioni. Il progetto di riqualificazione, prosegue la nota, si configura come un intervento di recupero dei fabbricati esistenti finalizzato all’insediamento delle nuove destinazioni d’uso, attraverso la valorizzazione e il riutilizzo degli elementi architettonici esistenti, nonché la completa riqualificazione dell’area esterna al complesso. Oltre alla completa rifunzionalizzazione dei fabbricati esistenti, è prevista la realizzazione di parcheggi pubblici e privati, la sistemazione del verde e il completamento e l’adeguamento del tratto di strada pubblica da cui si accede al lotto per un importo complessivo stimato di 1,8 milioni di euro circa. Il rilascio del permesso di costruzione è previsto entro la fine di marzo: i lavori di riqualificazione saranno avviati entro settembre con la consegna dell’immobile prevista a gennaio 2023. (Com)