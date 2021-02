Abruzzo: campagna vaccinazioni, per l’assessore Verì non ci sono problemi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La vaccinazione degli ultra 80enni - prosegue - è iniziata in tutte le Asl, secondo le modalità operative e organizzative che ogni azienda sanitaria declinerà in proprio, a seconda delle fasce di popolazione da vaccinare e della quantità e tipologia di vaccini disponibili. Forse qualcuno dimentica che nella nostra regione c'è un'ampia fetta di popolazione che non risiede in aree urbane, ma in piccoli centri montani dove l'organizzazione è ovviamente più complessa. Proprio per questo il dipartimento Sanità ha invitato le Asl a collaborare con i sindaci per verificare la possibilità di reperire spazi adeguati dove istituire postazioni vaccinali in luoghi diversi da quelli normalmente utilizzati, come distretti e ambulatori vaccinali. Ed è anche in corso di verifica la possibilità dell'accordo con i medici di medicina generale". Nel frattempo ha preso il via anche la vaccinazione, con il siero AstraZeneca, del personale delle forze di polizia, del personale in servizio nelle carceri e dei detenuti. Per gli operatori scolastici e delle università è stata aperta la piattaforma per le manifestazioni di interesse alla vaccinazione, in quanto la normativa sulla privacy non ha consentito l'accesso diretto agli elenchi del personale. "E a marzo - aggiunge ancora l'assessore - si partirà con i disabili e i soggetti fragili, con le cui associazioni sono in corso interlocuzioni per definire le modalità. Insomma, siamo convinti che il lavoro portato avanti insieme alle Asl e a tutto il personale coinvolto, stia procedendo con ordine. E' senza dubbio uno sforzo organizzativo senza precedenti e non possiamo escludere criticità, ma l'impegno è massimo per ridurre qualunque disagio ai nostri concittadini". Sul fronte del personale impegnato nella campagna vaccinale, nella prima fase (quella cosiddetta "freeze" e riferita al vaccino Pzifer) è stato impiegato il personale ospedaliero già in servizio, a cui successivamente si è aggiunto quello inviato da Invitalia: 54 unità tra medici e infermieri, 15 per la Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila, 15 per Lanciano-Vasto-Chieti, 12 per Pescara e 12 per Teramo. (Gru)