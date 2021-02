Sardegna: Pais, con approvazione manovra economica risposte immediate ai sardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'approvazione dei documenti finanziari da parte del Consiglio regionale è la dimostrazione che il Consiglio intero, nella legittima differenziazione politica, ha scelto di dare risposte immediate ai sardi messi in ginocchio anche dalla pandemia". Il presidente del Consiglio regionale sardo, Michele Pais, è soddisfatto per il via libera dato dall'aula alla manovra economica. "Si tratta - prosegue - di un provvedimento snello che sblocca la spesa dando risorse agli enti locali, alla sanità e alla continuità territoriale". Archiviata la manovra, all'esame dell'aula arriva il Recovery fund, lo strumento europeo per la ripresa. "Sono certo - conclude Pais - che anche in questo caso il Consiglio regionale darà il suo importante contributo nella definizione dei programmi da mandare in Europa e cogliere così questa opportunità importante per la Sardegna". (Rsc)