Covid: Mancini (Lega), riapertura centri estetici e toelettature animali in zona rossa per Umbria

- Il consigliere regionale Valerio Mancini (Lega-presidente Seconda Commissione-Attività produttive) è intervenuto in merito alla chiusura di centri estetici e toelettatori per animali nelle zone classificate a rischio elevato e in una nota ha chiesto che “venga valutata la riapertura di questi servizi ritenuti di primaria necessità”. Mancini ha scritto: “In base a quanto stabilito dal Dpcm in vigore, i centri estetici e i toelettatori di animali devono restare chiusi nelle zone classificate ad alto rischio. Questa decisione penalizza pesantemente i due settori. La sentenza del Tar del Lazio ha dichiarato illegittimo il Dpvm del 3 dicembre scorso, che aveva predisposto la chiusura dei centri estetici in zona rossa, pertanto la riapertura di queste attività non è più derogabile". Quindi ha aggiunto: "I servizi che svolgono estetisti e toelettatori non hanno soltanto la finalità di mantenere il decoro estetico, ma si tratta di attività primarie per la salute e l’igiene delle persone e dei nostri amici a quattro zampe. È evidente che se i parrucchieri rimangono giustamente aperti anche in zona rossa, altrettanto deve essere concesso ai centri estetici e toelettatori: è inaccettabile che questi abbiano dovuto abbassare le saracinesche dei loro negozi”. (segue) (Ren)