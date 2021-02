Emilia Romagna: Colla, un piano per la riconversione di 70 lavoratori della Demm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un piano formativo per la riconversione di 70 lavoratori della società Demm, concordato con le parti sociali e finalizzato alla specializzazione dei dipendenti nei settori produttivi strategici aziendali. La Giunta regionale ha approvato un insieme di misure formative per supportare i processi di adeguamento delle competenze dei lavoratori per favorirne la permanenza al lavoro, con un costo complessivo di circa 500mila euro, finanziato dalla Regione con oltre 250mila euro del Fondo sociale europeo". L'annuncio in una nota della Regione Emilia Romagna: "Demm srl, azienda di Porretta Terme (Bo) specializzata nel recupero e nella lavorazione di materiali ferrosi, dopo l’ultimo passaggio di proprietà alla holding tedesca Certina avvenuto a metà 2018, si è posta l’obiettivo primario di rilanciare l’azienda e la produzione consolidando il mercato e cercando di aprire nuovi sbocchi commerciali". (segue) (Ren)