Campania: domani al via vaccinazioni per 482 operatori scolastici nel territorio dell'Asl Napoli 2

- In una nota, l'Asl Napoli 2 ha fatto sapere che "482 operatori scolastici degli Istituti del territorio riceveranno la prima dose di vaccino Astrazeneca nella giornata di oggi presso gli ospedali di Pozzuoli e Frattamaggiore. Si tratta della prima vaccinazione effettuata su operatori scolastici in Regione Campania e da' il via all'utilizzo del vaccino Astrazeneca sul territorio regionale. I 482 operatori che si sottoporranno a vaccinazione oggi hanno tutti un'età inferiore ai 55 anni". E ancora: "Per le scuole dell'Asl Napoli 2 Nord hanno già aderito in 1194 tra cui 917 docenti, 247 Ata (amministrativi, tecnici, ausiliari) e 30 dirigenti scolastici. Questo personale è residente sul territorio dell'Asl Napoli 2 Nord e lavora in istituti scolastici della Regione Campania che hanno caricato sulla sito dedicato l'elenco del proprio personale. Successivamente, i docenti che hanno scelto di sottoporsi a vaccinazione hanno rilasciato il proprio consenso sulla piattaforma regionale". (segue) (Ren)