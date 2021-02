Campania: domani al via vaccinazioni per 482 operatori scolastici nel territorio dell'Asl Napoli 2 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Antonio d'Amore, direttore generale dell'Asl Napoli 2 Nord a proposito ha dichiarato: "Iniziare a vaccinare il personale scolastico è fondamentale perché ci permette di immaginare che nel prossimo futuro saremo in grado di garantire ambienti scolastici più sicuri. La vaccinazione è la chiave per ricostruirci una nuova normalità. La nuova fase della campagna vaccinale, inoltre, inaugura l'utilizzo di un nuovo vaccino la cui gestione risulta estremamente più semplice rispetto ai precedenti". E quindi, l'azienda sanitaria locale napoletana ha fatto sapere che nella giornata di domani, inoltre, le equipe dell'Asl Napoli 2 Nord si recheranno presso le scuole De Carlo e Cartesio di Giugliano in Campania per sottoporre a vaccinazione direttamente negli ambienti scolastici circa 250 persone tra docenti, personale ATA e dirigenti scolastici. (Ren)