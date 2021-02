Rifiuti: le difficoltà del sistema in Sicilia fra impianti che mancano e discariche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Discariche che, come denunciato dallo stesso Armaro "sono in esaurimento e gestite dai soli pochi pseudo imprenditori noti alle cronache giudiziarie". Il problema è, come detto, quello relativo alla mancanza di impianti e, questa la tesi, anche la totale "inutilità" del piano predisposto dalla Regione che "non ha il coraggio di definire quali impianti realizzare e dove realizzarli", ma si limita solo a prevedere "percentuali di raccolta differenziata da raggiungere senza porsi minimamente il problema di come gestire l’indifferenziato e gli scarti della raccolta differenziata". La conseguenza, come viene denunciato, "è che basta farsi un giro per le strade comunali, provinciali e statali, da Palermo a Siracusa, per accorgersi di come gli sbandierati incrementi nelle percentuali di raccolta differenziata siano solo un tappeto sotto cui nascondere la polvere". (Rin)