Economia: Caputo (Regione Campania), puntare su agritech per sviluppo sostenibile (2)

- Secondo Francesco Corbello, partner strategico della Dubai Fdi e promotore della collaborazione tra la Regione Campania e Dubai Fdi "gli Emirati Arabi Uniti, e in particolar modo Dubai, costituiscono un grande punto riferimento per l'internazionalizzazione delle imprese campane. Con un volo diretto a sole 5 ore da Napoli e con la grande collaborazione tra Regione Campania e il governo di Dubai ci sono tutti i presupposti per far sì che in vista del prossimo Expo 2021, primo evento dopo la grande pandemia che ha colpito il mondo intero, le nostre imprese possano trovare nuovi sbocchi sui mercati internazionali". Sui rapporti tra gli Emirati e la Campania si è soffermato anche Antonio Tuccillo (numero uno dei commercialisti Napoli Nord): "A Dubai abbiamo registrato esperienze importanti. L'imprenditoria campana da tempo si affaccia in quest'angolo di mondo e sappiamo bene che in questo momento, a causa della crisi scaturita in seguito all'emergenza Covid, è importante 'puntare' verso paesi in via di sviluppo per trovare nuove opportunità di lavoro". Una testimonianza sulle opportunità di investire a Dubai è stata offerta da Giuseppe Esposito (EP World catering Dmcc): "Puntare sull'export nel mercato di Dubai offre numerosi vantaggi logistici e tante possibilità di incrementare il proprio business. E' un mercato molto competitivo ma con le nostre competenze, la caparbietà e la qualità dei prodotti italiani è possibile avere successo. Parola d'ordine: avere pazienza e credere nel progetto". Al webinar hanno partecipato anche Ibrahim Ahli (direttore Investimenti Dubai Fdi), Giovanni Parente (presidente Aicec), Hassa Al Sumaiti (funzionario senior per l'igiene alimentare della città di Dubai), James Bernard (rappresentante per l'Europa Dmcc) e Giovanni Ragone (responsabile commerciale export della Rago group). (Ren)