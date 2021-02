Napoli: nasce la Fondazione dei farmacisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ordine dei farmacisti di Napoli inaugura la Fondazione dei farmacisti per sostenere attività sociali e culturali e contribuire al mantenimento del patrimonio dei saperi professionali e al progresso della scienza farmaceutica. L'istituzione voluta dal presidente Vincenzo Santagada, spiega una nota, è nata "per valorizzare la professione del farmacista e garantire anche una formazione moderna ed efficace che agevoli l'occupazione e avvantaggi gli utenti della farmacia. Una moderna governance sanitaria, la prevalente territorializzazione dei processi di cura, l'esigenza di servizi cognitivi ad elevato livello di specificità, le attività di prevenzione comprendenti la promozione dei corretti stili di vita e gli screening, la presa in carico del paziente per il potenziamento dell'aderenza alle terapie e della gestione delle cronicità sono al centro degli interessi della Fondazione". Lo statuto dell'ente prevede, infatti, "l'educazione continua in medicina (Ecm) rivolta ai farmacisti, con studi, ricerche e indagini sullo stato e l'evoluzione della professione". Sono previsti convegni, riunioni, seminari sulle materie di interesse professionale e in tema di politica sanitaria nonché iniziative editoriali per contribuire al progresso scientifico-culturale della professione, anche attraverso borse di studio e di ricerca scientifica farmaceutica, così come la newsletter quotidiana FarmaDay concorre all'aggiornamento professionale quotidiano. Inoltre è in cantiere la realizzazione di un centro ricreativo, culturale e di riposo per i farmacisti in difficoltà. Un polo di accoglienza che sarà anche un centro di scambio culturale. (segue) (Ren)