Napoli: nasce la Fondazione dei farmacisti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fondazione andrà a potenziare inoltre le iniziative già presenti sul territorio e a livello internazionale quali "Un farmaco e una visita per tutti", e ora anche "Un tampone per tutti" promosse dall'Ordine dei farmacisti della provincia di Napoli insieme al cardinale Crescenzio Sepe già vescovo di Napoli, per sostenere i cittadini in difficoltà. "L'iniziativa - riporta la nota - attiva da 5 anni, è a carattere permanente quindi è possibile donare e raccogliere farmaci e dispositivi medici ogni giorno negli appositi contenitori posti dinanzi le farmacie. I due programmi hanno permesso fino ad oggi di distribuire farmaci per un valore di tre milioni di euro e di effettuare 8 mila visite gratuite a persone costrette altrimenti a rinunciare alle cure". "Si continuerà a rafforzare le attività in corso - dichiara il presidente Santagada - con uno sguardo sempre più ampio al territorio napoletano afflitto da fasce di popolazioni sempre più fragili. I farmacisti si occupano ogni giorno del bene primario delle persone, la salute. Sguardo e braccia operative a sostegno delle fasce sociali deboli che in questo momento soffrono e subiscono la cosiddetta povertà sanitaria sono il primo passo per ridare linfa materiale e spirituale alla società. Napoli ormai rappresenta un modello di raccolta e distribuzione farmaceutica su base volontaristica replicabile in tutta Italia". (segue) (Ren)