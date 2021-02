Napoli: nasce la Fondazione dei farmacisti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con le iniziative 'Una visita e un farmaco per tutti' - aggiunge Santagada - si distribuiscono farmaci e dispositivi medico-chirurgici facendo risparmiare oltre tre milioni di euro al servizio sanitario nazionale". Confezioni sono già state distribuite a Emergency, Croce Rossa, Unitalsi, Elemosiniere del Santo Padre, La Tenda, le Suore della Carità di Maria Teresa di Calcutta, La Casa di Tonia. E anche oltre i confini nel Burkina Faso e in Benin. La Fondazione contribuirà a valorizzare la Professione del Farmacista in tutti i suoi aspetti dalla formazione continua fino al potenziamento di tutte le iniziative già avviate. "La nascita della Fondazione - conclude il comunicato - rimarca anche il ruolo inclusivo dell'Ordine, riunendo intorno ad uno stesso tavolo le varie anime della filiera farmaceutica: farmacisti territoriali, farmacisti ospedalieri, titolari di farmacia, collaboratori, farmacisti volontari, giovani farmacisti, distribuzione intermedia e università. Tutti uniti al servizio della Comunità, coordinati e guidati dal presidente Vincenzo Santagada, dal vicepresidente Raffaele Marzano, dal segretario Gennaro Maria Nocera e dal tesoriere Tommaso Maggiore". (Ren)