Napoli: Fd'I, domani presentazione programma elettorale con Santoro, Schiano, Nonno e Rastrelli

- Si terrà domani, giovedì 18 febbraio 2021, alle ore 12 in Piazza Municipio a Napoli (davanti Palazzo San Giacomo) una conferenza stampa di Fratelli d'Italia che scende in campo per Napoli con lo slogan #Napolisicura e presenta le linee guida intorno cui intende costruire il programma elettorale per le prossime elezioni comunali. Interverranno i principali dirigenti del partito di Napoli, tra cui il coordinatore cittadino di Napoli Andrea Santoro e i consiglieri regionali Marco Nonno e Michele Schiano. Sarà inoltre presente l'avvocato Sergio Rastrelli. (Ren)