Pozzuoli (Na): progetto "Puteoli sacra", ragazzi area penale riaprono sito turistico della Diocesi

- La cultura, l'arte, la bellezza per salvare i ragazzi con minori opportunità. Si chiama "Puteoli sacra" il progetto che riaprirà cattedrale, museo e ipogei diocesani nel Rione Terra di Pozzuoli per quello che sarà il più grande sito turistico in Europa gestito da giovani provenienti dall'area penale, simbolo di speranza per tutti e modello di reinserimento sociale. Tra i tesori che richiameranno turisti da tutto il mondo c'è il duomo di Pozzuoli, un gioiello, una delle più grandi e straordinarie opere di restauro dei tempi moderni, che fa passare i turisti, come in un viaggio nel tempo, dallo spettacolo delle colonne marmoree del tempio di Augusto, al soffitto moderno che riproduce il cielo e le costellazioni dell'arrivo di San Poalo a Pozzuoli, fino alle mura seicentesche e barocche e alla preziosissima quadreria. Come i dipinti di Artemisia Gentileschi, la prima artista donna a dipingere per la Chiesa e la prima donna ad essere iscritta ad un'accademia di Arti e Disegno. Don Gennaro Pagano, direttore Fondazione Ced Regina Pacis e cappellano di Nisida spiega: "Nel museo Diocesano alloggiano venti secoli di storia di una delle più antiche comunità cristiane dell'Occidente, tra importanti ritrovamenti pre-cristiani, dipinti seicenteschi, reliquiari dei primi martiri, ostensori, statue, e paramenti sacri. Tutte opere di enorme valore sottratte alla devastazione e ai furti del dopo bradisismo. Tra le esposizioni cristiane più importanti nel Sud Italia". Il reinserimento dei ragazzi, provenienti principalmente dagli Istituti Penali di Nisida e di Pozzuoli, avverrà grazie all'ausilio di un team di pedagogisti, educatori e guide turistiche, seguendo il metodo "Integra", studiato in tutta Italia. L'applicazione di questo metodo ha portato negli ultimi anni al reinserimento sociale di centinaia di ragazzi su tutto il territorio nazionale. (segue) (Ren)