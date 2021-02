Sardegna: Solinas su via libera a finanziaria da 8,8 miliardi, "Regione si conferma virtuosa" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pur con una gestione oculata delle risorse – ha aggiunto il presidente della Regione - nel corso del 2020 siamo riusciti a mettere in campo misure straordinarie necessarie per affrontare la crisi sanitaria ed economica che ha inevitabilmente colpito la nostra Isola ma anche per fronteggiare con tempestività, decisione ed efficacia gli eventi eccezionali che hanno messo in ginocchio intere zone, primo fra tutti l'alluvione di Bitti. Dopo aver confermato le principali misure per l'anno in corso, necessarie per dare sollievo al sistema socio-sanitario, ci prepariamo ora a gettare le basi per la fase post Covid con una successiva, robusta, iniezione di risorse. Il 2021 e più in generale il triennio che abbiamo davanti – ha concluso il Presidente Solinas - saranno caratterizzati da una forte attenzione ai territori e alle Comunità nell'auspicio di una celere ripresa che siamo pronti a sostenere con nuovi fondi destinati all'economia sarda, a cui si aggiungeranno, oltre alle misure compensative che il Governo riconoscerà alla Sardegna, i fondi che deriveranno dal Recovery fund e quelli legati al nuovo ciclo di programmazione europea". (segue) (Rsc)