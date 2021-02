Abruzzo: Marsilio, progetto "L'Adriatic Link" contribuisce a colmare ritardi infrastrutturali lungo la costa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Adriatic Link, la linea elettrica 'invisibile' tra Abruzzo e Marche, è un importante progetto che contribuisce a colmare uno dei tanti ritardi infrastrutturali che affliggono la dorsale adriatica". Lo ha affermato il presidente della giunta regionale abruzzese, Marco Marsilio, questa mattina a Pescara, in Regione, durante la presentazione dell'intervento, completamente interrato, che collegherà in corrente continua Villanova di Cepagatti e Fano e che si snoderà lungo 285 chilometri. All'incontro con la stampa erano presenti anche l'assessore all'Energia, Nicola Campitelli, il presidente del Consiglio Regionale, Lorenzo Sospiri, e il responsabile della Gestione dei processi amministrativi di Terna, Adel Motawi. Alla presentazione hanno partecipato anche alcuni amministratori dei comuni di Cepagatti, Spoltore, Cappelle sul Tavo, Montesilvano, Città Sant'Angelo e Silvi, le amministrazioni comunali interessate dal passaggio dell'infrastruttura. "Stiamo parlando di un'opera strategica – ha sottolineato Marsilio – che conferma l'attenzione che, da tempo, Terna sta riservando al nostro territorio. La Regione si muoverà come garante del territorio nel rapporto tra Terna e le amministrazioni comunali coinvolte. Infatti, a breve - ha aggiunto – queste ultime inizieranno, insieme ai cittadini più direttamente interessati, un dialogo con Terna con l'obiettivo comune di rendere più resiliente e più forte il nostro territorio. Oggi annunciamo, quindi, l'intenzione di collegare due località e rafforzare la nostra dorsale avendo già alle spalle il grande patrimonio di conoscenze e di esperienze che si è sviluppato in relazione alla centrale delle linea elettrica con il Montenegro. Il metodo operativo – ha continuato – è quello corretto con l'apertura di una pubblica discussione per mettere i cittadini nelle condizioni di conoscere gli obiettivi di fondo dell'intervento. Questo confronto con il territorio farà in modo in modo che il passaggio di queste infrastrutture avvenga nella maniera migliore possibile". (segue) (Gru)