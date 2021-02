Sardegna: Solinas su via libera a finanziaria da 8,8 miliardi, "Regione si conferma virtuosa" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confermati, nel 2021, gli oltre 231 milioni di euro destinati al Fondo che andranno a integrarsi con le risorse nazionali per l'attuazione di misure come 'Ritornare a casa', i programmi personalizzati a favore di persone con grave disabilità, compresi gli interventi previsti dalla legge 162 del 1997, le azioni di integrazione socio-sanitaria e gli interventi rivolti a persone affette da particolari patologie (leggi di settore). Nonostante i minori stanziamenti da parte del governo la Regione ha confermato i 600 milioni per il Fondo unico per gli Enti locali necessari per garantire i servizi ai cittadini. Sostegno anche per le tipologie di imprese sportive che più a lungo sono state interessate dalle restrizioni: per l'anno in corso è stata autorizzata la spesa nel limite complessivo di 2.500.000 euro finalizzata alla concessione di un contributo a fondo perduto a favore delle società e associazioni iscritte all'Albo regionale delle società sportive a copertura delle spese di gestione sostenute nei mesi di chiusura durante l'emergenza epidemiologica Covid-19 e per garantire la ripartenza. Nel dettaglio, 1.500.000 euro sono stati destinati alle palestre e alle scuole di danza; 1.000.000 di euro per i Centri sportivi natatori della Sardegna. (segue) (Rsc)