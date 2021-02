Sardegna: Solinas su via libera a finanziaria da 8,8 miliardi, "Regione si conferma virtuosa" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo lavorato intensamente per mettere a punto una finanziaria snella, che nonostante i minori flussi da parte dello Stato garantisse l'equilibrio finanziario mantenendo invariate le risorse destinate ai Comuni (Fondo Unico) e ampliando i fondi destinati alla sanità e alla continuità territoriale – spiega l'assessore del Bilancio Giuseppe Fasolino -. Per fronteggiare le esigenze straordinarie che gli effetti restrittivi della pandemia hanno imposto al tessuto sociale ed economico del nostro territorio, abbiamo deciso di lasciare una quota di risorse libere, non programmate, il cui miglior utilizzo potrà definirsi in seguito tenendo anche conto delle esigenze rappresentate nei diversi tavoli dalle parti istituzionali, economiche e sociali. Non dobbiamo abbassare la guardia rispetto al momento storico che stiamo vivendo – continua l'Assessore -. Abbiamo davanti un'occasione irripetibile, che deriva dal Recovery fund e siamo pronti ad avviare una proficua interlocuzione con il governo Draghi affinché la Sardegna, grazie agli investimenti che potranno essere avviati con le risorse messe a disposizione dall'Europa, sia investita da una profonda modernizzazione del tessuto economico e sociale", ha concluso l'esponente della giunta Solinas. (Rsc)