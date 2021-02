Abruzzo: per Confindustria in provincia dell’Aquila ripresa solo a metà 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi undici mesi del 2020 la produzione manifatturiera è diminuita di circa il 13 per cento rispetto al 2019. Tale caduta è stata acquisita quasi interamente tra febbraio e aprile, quando la produzione aveva raggiunto, in media, valori inferiori di oltre il 50 per cento rispetto a quelli pre- Covid. Il recupero nei mesi estivi (+29 per cento) ha contribuito in modo determinante a limitare le perdite nell'anno. "L'impatto della crisi sanitaria sui settori industriali in provincia dell'Aquila è stato molto disomogeneo", afferma De Bartolomeis, "Nel 2020 i settori manifatturieri più penalizzati, con crolli di attività oltre il -20 per cento, restano quelli legati alla filiera dell'automotive, quest'ultimo già in difficoltà prima della pandemia. Viceversa, i comparti alimentari, bevande e farmaceutico hanno complessivamente limitato entro il -5 per cento la perdita nel 2020 rispetto all'anno precedente. Particolarmente critica la situazione del comparto turistico invernale a causa della mancata riapertura degli impianti sciistici con un fatturato pressoché azzerato da marzo 2020 e con pesanti conseguenze sul piano dell'occupazione. A fine 2020 il 32,1 per cento delle imprese ha segnalato rischi operativi e di sostenibilità della propria attività e il 37,5 per cento ha richiesto il sostegno pubblico per liquidità e credito, ottenendolo nell'80 per cento dei casi". L'Indagine di Confindustria rileva come il 70 per cento delle imprese sia pienamente attivo, più del 20 per cento lo è solo parzialmente, mentre il 7 per cento, per lo più micro- imprese, risulta chiuso. Infine, 7 imprese su 10, nel 2020, hanno dichiarato una riduzione del fatturato rispetto all'anno precedente, nella metà dei casi tra il -10 per cento e il -50 per cento. Nonostante la crisi, il 25,8 per cento delle imprese è orientata ad adottare strategie di espansione produttiva: si tratta delle aziende maggiormente strutturate e di grandi dimensioni dei comparti colpiti meno duramente dalla pandemia, con più elevati livelli di produttività, formazione e investimenti per addetto. (Gru)