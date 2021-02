Piemonte: Universiadi 2025, dopo manifestazione 2 mila posti letto in più per gli studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La candidatura di Torino alle Universiadi 2025 e ai giochi mondiali invernali di Special Olympics Torino 2025, con la proposta di svolgere insieme le parauniversiadi, ha un riscontro favorevole e unanime tra tutti i gruppi politici in Regione Piemonte e in Comune di Torino. Il dato è emerso nella seduta in videoconferenza congiunta della sesta Commissione del Consiglio regionale e della quinta del Consiglio comunale di Torino. Paolo Bongioanni, presidente della sesta di Palazzo Lascaris, ha diretto i lavori coadiuvato dal presidente della quinta di Palazzo di Città, Massimo Giovara. Negli interventi dei vari commissari, tutti favorevoli alla candidatura di Torino, si sono svolte varie considerazioni sulla necessità di coinvolgere il territorio per individuare concretamente edifici da ristrutturare e luoghi idonei per il villaggio atleti e su quanto sia necessario implementare l’offerta di residenza universitarie. Sullo sfondo il futuro della città nel post pandemia. È intervenuto anche l’assessore comunale al Piano regolatore e ai grandi progetti, Antonino Iaria, per alcune precisazioni. Infatti, l’assessore regionale allo Sport, Fabrizio Ricca ha anche elencato alcuni possibili luoghi da recuperare e/o ristrutturare per la creazione del villaggio atleti, ma per un elenco più dettagliato e definitivo, si è convenuto di aggiornarsi nel giro di due settimane circa, quando la candidatura di Torino e il suo dossier potrà essere ufficiale. Intanto, la scorsa settimana, il ministro Vincenzo Spadafora ha firmato l’atto per la garanzia economica necessaria alla presentazione della candidatura. (segue) (Rpi)