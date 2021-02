Piemonte: Universiadi 2025, dopo manifestazione 2 mila posti letto in più per gli studenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’idea è comunque che l’organizzazione di Universiadi e Special Olympics debba lasciare un’eredità utile e positiva al territorio, come l’utilizzo del villaggio atleti a integrazione delle residenze universitarie nel dopo evento (circa 2mila posti letto supplementari per gli studenti). “La Regione Piemonte è fortemente intenzionata a portare sul suo territorio due grandi eventi come Universiadi e Special Olympics. Anche la lettera ricevuta la scorsa settimana dal Governo conferma l’avanzamento del percorso che stiamo compiendo – ha affermato l’assessore Ricca -. Sono molto felice di apprendere che tutte le forze politiche vedano di buon occhio il lavoro che abbiamo fatto fino a oggi su questo tema. È importante che le istituzioni rispondano in modo unitario quando si parla di grandi eventi e investimenti per il territorio”. Nel corso del dibattito sono anche intervenuti, oltre a Bongioanni, i consiglieri regionali: Silvio Magliano (Moderati), Francesca Frediani (M4o), Daniele Valle (Pd), Sarah Disabato (M5s), Marco Grimaldi (Luv). Hanno preso la parola, oltre a Giovara, i consiglieri comunali: Cataldo Curatella, Eleonora Artesio, Viviana Ferrero, Marco Chessa, Federico Mensio, Marina Pollicino. (Rpi)