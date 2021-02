Piemonte: Cuneo, domani Cirio a Paesana per firma accordo su interventi edilizi su Casa di Riposo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, domani sarà in visita nel Cuneese. Al mattino alle ore 10.30, su invito del Presidente del Parco del Monviso e del Sindaco di Revello, accompagnato anche dai Sindaci dei Comuni dell'Associazione "Octavia", visiterà il complesso dell’Abbazia di Staffarda. L'incontro sarà utile per un confronto con le associazioni di categoria agricole e con il Presidente della Fondazione Ordine Mauriziano (proprietaria dei terreni del complesso). Nel pomeriggio alle ore 15, presso il Comune di Paesana, il presidente Cirio sottoscriverà con il Sindaco l'Accordo di programma per gli interventi edilizi presso la Casa di Riposo. (Rpi)