Trasporti: Trenitalia, nuovo treno Swing sui binari delle Marche

- Da oggi in circolazione tra Ancona, Macerata e Fabriano un nuovo treno Swing: diventano così 24 i nuovi treni regionali già in circolazione sui binari delle Marche, nel quadro di un programma di rinnovo della flotta che sta dando i suoi frutti anche sulle performance. Stando al relativo comunicato stampa le Marche, con 95 treni su 100 che arrivano in orario, sono una delle regioni più “puntuali” d’Italia. Il convoglio è stato presentato stamani da Luigi Corradi, amministratore delegato di Trenitalia (Gruppo Fs Italiane) a Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche. Presenti alla breve cerimonia, svolta alle Officine Trenitalia di Ancona, anche Guido Castelli e Francesco Baldelli, rispettivamente assessori ai Trasporti e alle Infrastrutture della Regione Marche e, per Trenitalia, Sabrina De Filippis, direttore della divisione Passeggeri regionale, e Fausto Del Rosso, direttore regionale Marche. Un piano di ammodernamento che si completerà entro il 2025 con l’arrivo di altri 20 nuovi treni (11 Rock, 8 a media capacità, un locomotore diesel) così come previsto dal contratto di servizio sottoscritto da Regione Marche e Trenitalia, che prevede investimenti per 300 milioni di euro, di cui 206 destinati al rinnovo dei treni regionali. (Com)