Sardegna: Solinas su via libera a finanziaria da 8,8 miliardi, "Regione si conferma virtuosa"

- "La Sardegna, grazie a una gestione attenta dei conti pubblici, si conferma una regione virtuosa e capace di gestire la difficile fase emergenziale ancora in corso. Avevamo detto fin dal principio che era un nostro obiettivo quello di dare certezza ai conti e puntare su alcuni punti chiave, dalla sanità alla continuità territoriale passando per la conferma dei fondi ai Comuni, per poter lavorare fin da oggi a un assestamento che darà risposte settoriali in relazione all'andamento delle entrate". Lo ha detto il presidente della Regione, Christian Solinas, commentando l'approvazione della manovra finanziaria da 8,8 milioni di euro. La legge prevede nuovi investimenti in campo sanitario, massima attenzione alle fasce più deboli della popolazione, risorse per sostenere il buon funzionamento di Comuni ed Enti locali e assicurare i servizi ai cittadini, continuità territoriale garantita ed erogazioni immediate per le imprese più colpite dalle restrizioni (palestre, scuole di danza, piscine). Sono i punti cardine della manovra finanziaria da 8,8 miliardi di euro approvata dal Consiglio regionale, cui seguirà un assestamento di bilancio più articolato. (segue) (Rsc)