Abruzzo: Marsilio, progetto "L'Adriatic Link" contribuisce a colmare ritardi infrastrutturali lungo la costa (3)

- "Il progetto nasce per affrontare la carenza infrastrutturale di natura elettrica nel versante adriatico che rende necessario il raddoppio della linea tra le Marche e la Puglia. Un argomento di grande attualità – ha aggiunto Marsilio – se si considera che proprio con le Regioni Marche, Puglia e Molise abbiamo sottoscritto un protocollo per rappresentare in tutte le sedi istituzionali l'esigenza di portare questo settore della dorsale adriatica allo stesso livello di dotazione infrastrutturale di cui godono quello tirrenico e in generale le aree del mondo sviluppato. Un'esigenza che – ha concluso – si avverte anche a livello viario, portuale, ferroviario e aeroportuale". L'opera, considerata di rilevanza strategica per incrementare la capacità di scambio e favorire l'integrazione della produzione da fonti rinnovabili in tutta l'area Centro sud-Centro nord d'Italia, si rivela fondamentale per aumentare la sicurezza della trasmissione dell'energia elettrica dell'area. (segue) (Gru)