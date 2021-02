Abruzzo: Marsilio, progetto "L'Adriatic Link" contribuisce a colmare ritardi infrastrutturali lungo la costa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova interconnessione, lunga complessivamente circa 285 km e completamente invisibile, sarà costituita da un cavo sottomarino e da due cavi terrestri interrati. Dunque, nessun impatto per l'ambiente e due stazioni di conversione situate nelle vicinanze nelle rispettive stazioni elettriche esistenti di Fano e di Cepagatti. Si tratta di un intervento per il quale Terna investirà oltre un miliardo di euro con il coinvolgimento di circa 120 imprese e che si aggiunge agli investimenti previsti nelle due regioni che, nel complesso, ammontano in Abruzzo ad oltre 200 milioni di euro e nelle Marche ad oltre 130 in linea con il piano industriale 2021-2025 il cui impegno economico globale, pari a 8,9 miliardi di euro, sarà focalizzato sullo sviluppo e ammodernamento e la residenza nella rete elettrica italiana nei prossimi cinque anni. Come ha spiegato l'assessore Campitelli, "la presentazione odierna si è svolta in contemporanea con una analoga che ha avuto luogo nelle Marche anche perché si tratta di un'opera che interessa entrambi i territori. Un intervento di rilievo nazionale che rientra nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (Pniec) 2021-23 che ci vede pienamente favorevoli, anche perché fornisce un contributo notevole nel farci andare nella direzione indicata dall'Europa e cioè del New Green Deal, della transizione ecologica e della decarbonizzazione". (Gru)