Campania: Villani (M5s), grazie a noi arrivano assistenti tecnici scuole primarie

- "Dopo i miei solleciti all'ufficio scolastico regionale della Campania è stata finalmente pubblicata anche nella nostra Regione, la Circolare che assegna 111 posti agli assistenti tecnici anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado fino al prossimo 30 giugno 2021. La figura dell'assistente tecnico prima del mio arrivo in Parlamento non era prevista per le scuole del primo ciclo, ma dopo la mia lunga battaglia, finalmente è stata strutturata e riconosciuta. La circolare pubblicata questa mattina dall'Usr Campania indica che saranno assegnati un totale di 111 posizioni di cui 20 posti nella Provincia di Salerno, 61 nella provincia di Napoli, 17 a Caserta, 5 a Benevento ed 8 ad Avellino. Sono molto felice del risultato raggiunto dopo essermi tanto battuta per l'inserimento degli Assistenti Tecnici anche nelle scuole del primo ciclo". Lo ha dichiarato in una nota il deputato del Movimento 5 Stelle, Virginia Villani. (Ren)