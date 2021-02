Rifiuti: le difficoltà del sistema in Sicilia fra impianti che mancano e discariche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' davvero difficile, se non impossibile, comprendere la logica con cui la Regione Siciliana sta pianificando la gestione del ciclo dei rifiuti urbani nell’isola". Non lasciano dubbio ad interpretazioni le parole di Andrea Armaro, già portavoce del ministro della Difesa Roberta Pinotti, che in diverse occasioni ha affrontato la questione relativa alla gestione dei rifiuti da parte della Regione. Questo perché, come più volte denunciato da associazioni e comitati, in Sicilia una delle annose questioni è la mancanza di impianti per il trattamento dei rifiuti stessi. Una situazione che non sembra essere destinata a migliorare visto che è proprio di questi giorni la notizia della bocciatura da parte della Commissione regionale competente in materia di autorizzazioni ambientali del progetto presentato da A2A per la realizzazione all’interno della centrale di San Filippo del Mela, di un impianto di "digestione anaerobica" della frazione organica dei rifiuti urbani. Una scelta che rischia di non invertire la rotta rispetto al continuo ricorso alle discariche. (segue) (Rin)