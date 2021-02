Lavoro: Lettieri, giusto blocco licenziamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per ripartire il mercato del lavoro deve crescere il Pil. Da quando c'è la pandemia ho visto cose incredibili. Ho aperto la mensa di Atitech distribuendo fino a 150 pasti al giorno. Gli imprenditori non devono licenziare in questo momento perché è una situazione complessa. Lo Stato metta in campo gli strumenti necessari". Lo ha dichiarato l'ex candidato sindaco di Napoli e imprenditore, Gianni Lettieri, intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. Il presidente Atitech ha concluso sul nuovo premier: "Draghi è una fortuna per l'Italia. Abbiamo vissuto situazioni imbarazzanti in questi ultimi anni. È un'occasione unica se pensiamo che il Recovery Fund contiene più risorse del Piano Marshall nel dopoguerra". (Ren)