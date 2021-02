Napoli: assessore Pagano, Comune non si occupa di sgomberi coatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Condivido le preoccupazioni di Sant'Egidio. Il Comune di Napoli fa un enorme lavoro con personale ridotto e l'Amministrazione conosce tutti i casi di senza dimora. Il Comune non si occupa di sgomberi coatti né di atti repressivi perché non è l'unico ente". Lo ha dichiarato l'assessore comunale Giovanni Pagano intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. Pagano ha proseguito: "In piazza Garibaldi per quanta riguarda il caso di Mamaluk, conosciamo la storia, non ci troviamo solo di fronte alla povertà ma anche al disagio. Si è aperta una polemica ma bisogna fare un appello alla città: sedicenti giornalisti e personaggi politici stanno utilizzando i clochard, fanno dirette Facebook violando privacy e intimità dei senza dimora". E poi ha aggiunto: "Mi trovo davanti al fatto che veniamo criticati come Ente ma non si tratta solo di degrado, è un problema più complesso. Ci vuole la collaborazione della comunità e di altre istituzioni come Asl e di chi si occupa di ordine pubblico". (Ren)