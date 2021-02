Economia: Caputo (Regione Campania), puntare su agritech per sviluppo sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Dubai è uno dei mercati più competitivi al mondo. Per questo la Regione Campania ha deciso di investire in sistemi di alta tecnologia da introdurre nel settore agroalimentare in modo da poter sviluppare un solido partenariato e tante collaborazioni. Utilizzando bene i fondi europei possiamo fare passi da gigante nel settore agritech all'insegna di uno sviluppo sostenibile ecologicamente che tenga presente la tutela della salute dei consumatori nel settore alimentare. Con Dubai siamo aperti al dialogo nella speranza di vedere sempre più investitori di casa nostra che sviluppano nuove importanti fette di mercato portando l'eccellenza dei nostri prodotti nel mondo". Queste le parole di Nicola Caputo (assessore all'agricoltura della Regione Campania) in apertura del webinar "Le opportunità a Dubai nel settore agro-alimentare per le imprese della Regione Campania", promosso dall'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli Nord in collaborazione con l'Associazione per l'Internazionalizzazione Commercialisti ed esperti contabili (Aicec). "Il settore agroalimentare della Campania è conosciuto in tutto il mondo. Trovare la connessione tra questa ricchezza di prodotti - ha evidenziato Fahad Al Gergawi, ceo di Dubai Fdi - e le tecnologie agricole e alimentari del nostro Paese, unite alla straordinaria capacità logistica che da Dubai porta direttamente ai canali commerciali del Medio Oriente e dell'Africa, consente enormi vantaggi per chi intende investire negli Emirati Arabi per espandere i suoi affari nel mondo. Per questo abbiamo intenzione di incrementare ulteriormente i rapporti con la Campania che per noi rappresenta un partner privilegiato".