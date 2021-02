Napoli: rapina e sequestro di persona, arrestato latitante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato arrestato ieri mattina il 25enne Franco Alecsic, latitante dal 2017 quando era stato raggiunto da un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento. L'arresto è stato eseguito dagli agenti della squadra mobile di Napoli presso il campo nomadi di via Cupa Perillo, a Scampia. Il giovane era stato condannato ad una pena detentiva di 5 anni e 4 mesi per rapina aggravata e continuata e sequestro di persona per due furti in abitazione commessi a Melizzano e Solopaca (Bn). In quest'ultima circostanza l'uomo e i suoi complici avevano sequestrato e immobilizzato il proprietario dell'appartamento.(Ren)