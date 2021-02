Ambiente: Cioffi (Cnal), Martedì Grasso il commissario del Cub chiude gli uffici e preferisce la lasagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Invece di tenere l’incontro con il sindacato, il commissario liquidatore del Consorzio unico di Bacino di Napoli e Caserta approfitta del 'martedì grasso' e preferisce chiudere gli uffici per andare a mangiare la lasagna”. È quanto dichiara il segretario nazionale del settore ambientale del Cnal, Orlando Cioffi, alla fine della manifestazione tenuta stamani a Curti, in provincia di Caserta. Dopo la manifestazione, una delegazione di lavoratori è stata ricevuta in Provincia. “Abbiamo denunciato - ha dichiarato Cioffi - le continue fughe del Commissario Ventriglia che sfugge al confronto ed è poco chiaro sulla gestione del Consorzio, perciò abbiamo chiesto la sostituzione del Commissario che oltre a non garantisce i diritti ai lavoratori, potrebbe provocare danni erariali con la continua chiusura degli uffici”. (Ren)