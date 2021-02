Covid: Speranza, in Umbria varianti hanno condizionato curva contagio prima che altrove

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute, Roberto Speranza, si è recato questo pomeriggio a Perugia per una serie di incontri con i vertici della Regione e dell’Università, con le autorità sanitarie e con i rappresentanti degli ordini professionali per una verifica del quadro epidemiologico con particolare riguardo alla presenza delle varianti di Covid-19. Lo riferisce una nota del ministero della Salute. "Dobbiamo monitorare con grande attenzione quanto sta accadendo in Umbria" ha dichiarato Speranza, "qui le varianti hanno condizionato la curva del contagio prima che altrove. Capire quanto sta avvenendo è importante per valutare l’impatto delle necessarie misure assunte. Il governo è vicino a tutta la comunità regionale. Ora grazie al bando della Protezione civile arriveranno presto altri medici, infermieri e Oss per rafforzare la risposta all'emergenza in atto", ha aggiunto Speranza. (Com)