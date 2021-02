Covid: sci in Piemonte, Cirio chiede a Draghi 42 milioni di ristori e indennizzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha inviato oggi una lettera al presidente del Consiglio, Mario Draghi, sulla difficile situazione del sistema impiantistico della neve dopo la nuova “falsa partenza” di ieri. Nella missiva Cirio parla di una decisione che "ha generato un profondo sconcerto tra gli operatori del settore e le Istituzioni locali. Stiamo parlando di un comparto che rappresenta il primo prodotto turistico del Piemonte, e di altre regioni italiane, e su cui si basa non solo una parte importante del nostro sistema economico, ma anche la vita di migliaia di famiglie". Per questa ragione, spiega, "l’aver assunto una decisione così delicata in modo tardivo e senza alcuna forma di coinvolgimento, non solo degli Enti locali ma anche di chi quotidianamente lavora per dare un futuro alle nostre montagne, uno dei patrimoni più preziosi del Paese, è stata percepita come una mancanza di rispetto umana e istituzionale. Io rappresento una Regione che fin dall’inizio di questa terribile pandemia ha affrontato l’emergenza con un atteggiamento di grande e costante prudenza, assumendo decisioni difficili per proteggere la salute dei cittadini ancor prima che provvedimenti analoghi venissero assunti ufficialmente a livello centrale. Ciò che ci amareggia e riteniamo irricevibile, quindi, non è il merito bensì il metodo di questa decisione, che vogliamo però considerare come l’ultimo residuo di una modalità a cui il precedente Governo ci ha purtroppo messo di fronte spesso. Per questo mi rivolgo a Lei, nella certezza che il suo Esecutivo vorrà avviare un nuovo percorso di confronto istituzionale e di condivisione su tutti gli ambiti, a partire da quelli che riguardano più direttamente l’emergenza sanitaria, economica e sociale che stiamo affrontando". (segue) (Rpi)