Molise: Micone, ci schieriamo a sostegno filiera sistema montagna (2)

- Micone, poi, prosegue: "Ma, nel contempo, non possiamo non pensare e non schierarci nel sostenere e difendere tutta la filiera del sistema montagna, che va dai gestori degli impianti sciistici, agli albergatori, ai ristoratori, ai titolari dei bar, ai maestri di sci, agli operatori ed ai lavoratori stagionali, non da ultimo le loro famiglie. Filiera che, nello sperare di poter finalmente avviare la stagione sciistica, ha investito cospicue somme per adeguarsi alle linee guida previste atte a contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Pertanto - sottolinea ancora il presidente del Consiglio regionale del Molise -, l'atto di indirizzo presentato vuole rappresentare un grido a gran voce perché tutti noi rappresentanti politici, senza appartenenze di territorio, né di colore politico, ci facciamo portavoce della urgente e disastrosa questione e, insieme compatti, chiediamo al governo centrale di intervenire urgentemente per garantire aiuti concreti ed equi risarcimenti a ogni singolo operatore della montagna". (Gru)