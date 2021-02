Napoli: 13enne pestato da 7 coetanei anche con tirapugni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati individuati i sette minorenni (di età compresa tra i 13 e i 14 anni) che l'altro ieri fuori dall'Istituto comprensivo Ferdinando Russo di Pianura, hanno aggredito con calci e pugni un altro 13enne, colpendolo anche con un tirapugni. Le indagini sono state coordinate dalla Procura dei minori di Napoli e condotte dalla stazione carabinieri di Napoli Pianura. La vittima a seguito dell'aggressione ha riportato contusioni multiple e trauma facciale e si trova in osservazione presso l'ospedale Santobono. Nei confronti dei sette minorenni i carabinieri della stazione di Napoli Pianura, d'intesa con la Procura, hanno effettuato elezione di domicilio per i reati di lesioni personali aggravate in concorso e porto abusivo di armi bianche. (Ren)