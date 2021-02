Napoli: assessore Pagano, situazione lavoro drammatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La situazione lavoro è drammatica. In 10 anni la città ha aumentato del 10 per cento la disoccupazione e vedremo se resterà il blocco licenziamenti. Sono numeri che si aggiungono a turismo e partite Iva". Così l'assessore comunale Giovanni Pagano intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. "Bisogna iniziare dal Piano per l'occupazione con assunzioni nella Pubblica amministrazione - prosegue - Basti pensare al Comune che è sotto organico. Questa delega deve sostenere le altre ma, non abbiamo possibilità di programmazione e spesa". Infine, Pagano ha fatto il punto sul Piano regionale per le assunzioni nei comuni: "Dopo il rallentamento per Covid solo 1800 persone stanno svolgendo i tirocini su 10mila profili selezionati. A giugno si dovrebbe chiudere il tirocinio e aprire le procedure concorsuali. Su formazione e lavoro non è stato fatto abbastanza, spero di avviare un'interlocuzione con la Regione". (Ren)