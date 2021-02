Sardegna: screening anti-Covid "Sardi e sicuri" proseguirà nel Medio Campidano, oltre 130 mila test nelle prime due tappe (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I numeri - dichiara l'assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu, che rinnova il suo appello ai cittadini per la partecipazione al test - inquadrano la Sardegna come regione a basso rischio. La zona bianca non è un miraggio. Ora più che mai serve la partecipazione di tutti. L'adesione allo screening ci consentirà di individuare le persone positive al Covid in tempi rapidi, interrompere le catene di contagio e frenare, così, la diffusione del virus. Abbiamo raggiunto risultati importanti sul fronte della gestione della pandemia. I test e le vaccinazioni proseguono e proseguiranno su tutto il territorio. Non dobbiamo abbassare la guardia". (Rsc)