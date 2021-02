Sardegna: Confartigianato, appalti elettronici, 2020 anno record, bandi per 79 milioni ad imprese sarde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il mercato elettronico degli appalti della Sardegna segna un nuovo record: nel 2020, la Pubblica amministrazione ha bandito lavori e servizi per 165 milioni di euro, di cui 79 sono stati aggiudicati alle imprese dell'Isola. Cala la percentuale delle aziende sarde aggiudicatarie: si passa dal 53 per cento nel 2019 al 48 per cento dell'anno appena concluso. Sono questi i numeri salienti dell'attività del 2020 in Sardegna del Mepa, Mercato elettronico della Pubblica amministrazione, strumento del ministero dell'Economia delle Finanze, avviato e gestito da Consip, che consente alle Pa registrate di consultare un catalogo elettronico, confrontare e acquistare i beni e servizi offerti anche dalle imprese sarde abilitate sul sistema. L'analisi dell'Ufficio studi di Confartigianato Imprese Sardegna, sui dati Mef-Consip dell'anno appena concluso, dicono come nell'Isola, su un totale di oltre 165 milioni di euro di acquisti da parte della Pubblica amministrazione, il 48 per cento di questi, circa 79 milioni, sia stato aggiudicato da imprese sarde attraverso la piattaforma elettronica. Nel 2018 in Sardegna erano stati banditi appalti per 133 milioni, di cui 72 andati alle imprese sarde, mentre nel 2019 su 151 milioni, 80 andarono alle realtà isolane. In Sardegna su un totale di 4.331 imprese abilitate sulla piattaforma, i fornitori attivi sono 1.656, su un totale nazionale di oltre 156 mila abilitati e circa 66 mila attivi.