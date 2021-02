Calabria: incontro Salvini-Spirlì su vaccini, infrastrutture e gestione dell'acqua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incontro tra il leader della Lega, Matteo Salvini, ed il presidente della regione Calabria, Nino Spirlì, nel corso del quale si è parlato di piano vaccinale (lunedì inizieranno le somministrazioni per il personale scolastico), infrastrutture (con particolare riferimento alla statale 106, al porto di Gioia Tauro, all’Alta velocità e al ponte sullo Stretto), e delle nuove prospettive per l’ente gestore dell’acqua. Sempre oggi, Salvini incontrerà il presidente della regione Siciliana, Nello Musumeci. E' quanto rende noto la Lega. (Com)